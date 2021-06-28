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طريق حماة سلمية بالخدمة قريباً

وصلت نسبة تنفيذ مشروع طريق حماة سلمية إلى أكثر من 85 بالمئة وسيتم وضعه بالخدمة خلال الفترة القليلة القادمة مع تصاعد وتيرة الأعمال.

وأوضح مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور المهندس ايهاب القطريب، أن الأعمال الإنشائية للطريق تركز حالياً على إنجاز مسافة 3 كم من أصل 7 كم كمرحلة أولى من الطريق بتنفيذ الوصلات الطرقية وعمل قميص اسفلتي وتجهيز الرامبات أماكن العبور.

ويمثل محور طريق حماة سلمية كونه شريان مواصلات حيوياً يربط بين محافظة حماة ومدينة السلمية إضافة إلى عدد من المحافظات الأخرى كحلب والرقة ودير الزور.