روسيا تعلن استئناف حركة النقل الجوي المدني مع سورية

أعلنت هيئة مكافحة نقل وانتشار فيروس كورونا المستجد في أراضي روسيا الاتحادية عن استئناف حركة النقل الجوي المدني للركاب مع سورية اعتباراً من بداية شهر نيسان المقبل .



وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أنه تم بالاتفاق مع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين اتخاذ قرار باستئناف حركة النقل الجوي اعتبارا من بداية نيسان المقبل وعلى اساس متبادل مع كل من سورية وألمانية وفنزويلا وطاجيكستان واوزبكستان وسري لانكا .



وأشار البيان الى أن حركة النقل الجوي مع سورية ستجري مرة واحدة في الأسبوع بين موسكو ودمشق .