روسيا تستفز أوروبا ودول أخرى !

وصف قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماع القمة، تصرفات روسيا ضد دول الاتحاد وأعضائه بأنها «غير قانونية واستفزازية»، معربين عن تضامنهم الكامل مع جمهورية التشيك والشركاء الشرقيين.



وبحسب نتائج اجتماع القمة، أن المجلس الأوروبي شدد على الوحدة والتضامن في مواجهة هذه الإجراءات غير القانونية والهدامة لروسيا ضد الاتحاد الأوروبي وأعضائه ودول أخرى.



ووجه قادة الاتحاد الأوروبي تعليمات إلى بوريل بإعداد تقرير عن العلاقات مع روسيا للقمة المقبلة المزمع عقدها في حزيران.



وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن استعداد روسيا لأن تكون صديقة للغرب، ولكن بكرامة فقط، مضيفاً بأن «رفاهية المواطنين الروس هي الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية».



بذات الوقت، أكد لافروف أن «روسيا لا يمكنها أن تتحرك نحو الصداقة متجاهلة تاريخها وتقاليدها التي هي قيمة لكل مواطن روسي».



وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت الولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا عن ترحيل العديد من الدبلوماسيين الروس لأسباب مختلفة.



وفي نيسان الماضي، استدعت الخارجية الروسية ماركوس إديرير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، وسلمته مذكرة بشأن الرد الروسي على العقوبات، التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد موسكو في 2 آذار 2021.



وتشهد العلاقات بين الكرملين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، توترات بسبب عدة ملفات أبرزها الحشد العسكري شرقي أوكرانيا، وقضية المعارض ألكيسي نافالني، إضافة إلى اتهامات التجسس والتدخل في الانتخابات التي وجهتها واشنطن إلى موسكو.