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رصاصة تنهي حياة طالبة جامعية من السويداء في ظروف غامضة

رصاصة تنهي حياة طالبة جامعية من السويداء في ظروف غامضة

لقيت شابة من السويداء حتفها في مدينة جرمانا، إثر إصابتها بطلق ناري داخل منزل ذويها قبل أسبوع.

 وقال مصدر مطلع ، إن المواطنة “شمس فاضل حكيمة أبوفخر” البالغة من العمر 19 عاماً، أصيبت بطلق ناري في ظروف غامضة، الأسبوع الماضي في منزلها.

مصيفاً أن أفراد عائلتها قاموا بنقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة دمشق، إلا أن “شمس” فارقت الحياة اليوم الاثنين 18/1/2021، متأثرة بإصابتها، وقد فتحت الجهات المختصة تحقيقاً بحادثة وفاتها منذ دخولها إلى المستشفى.

ولفت المصدر إلى أن رواية ذويها تشير إلى أن “شمس” أطلقت النار على نفسها داخل غرفتها من مسدس، وذكرت العائلة أن تقرير الطبيب الشرعي يرجح أنها أقدمت على الانتحار.

المصدر أكد أن الجهات المختصة في دمشق اوقفت أحد أفراد عائلة الفتاة على ذمة التحقيق، لكن العائلة تقول إنه يوجد في المنزل كاميرة مراقبة وثقت أن الضحية كانت بمفردها داخل غرفتها عند حصول إطلاق النار، حيث لا تزال التحقيقات الأمنية جارية في الحادثة.

“شمس” تنحدر من محافظة السويداء وتقيم مع ذويها في مدينة جرمانا بريف دمشق، وكانت طالبة في كلية التربية قسم علم النفس.

 

 


مصادر اعلام محلية