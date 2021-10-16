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دمشق تستهلك يومياً 200 "كونتينر" من القهوة

بين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق و رئيس قطاع الصناعات الغذائية بالغرفة طلال قلعه جي أن أسعار القهوة في الأسواق السورية ارتفعت بحدود 10- 20 % فقط لوجود المواد عند الشركات والتجار، أما عالمياً ارتفع سعر البن حوالي 120% خلال الشهر الفائت نتيجة الصقيع الذي ضرب الحقول والأشجار في البرازيل والتي تمثل أكبر منتج بن بالعالم.

وأضاف أن الصقيع ضرب معظم الأشجار وأدى لارتفاع طن البن العادي بحدود 2000 إلى 4500 دولار، إضافة لأجور النقل التي وصلت لحدود 5000 دولار بذلك أصبح ارتفاع السعر 150 % عالمياً.

وأكد أن المحصول هذا العام في البرازيل كان نابتاً وتم جمعه لكن الأشجار لتنمو من جديد تحتاج لمدة سنتين أو ثلاثة كي تعطي الدورة الزراعية خاصتها.  

وأشار إلى أن  سعر البن عالمياً يتبع سعر البورصة العالمية بذلك قد يتغير كل ربع أو نصف ساعة.و دمشق تستهلك يومياً 200 "كونتينر" من القهوة وأسعار البن سوف ترتفع عالمياً في السنتين المقبلتين بسبب الصقيع الذي ضرب البرازيل.

وأةضح أنه وسطيا كان سعر كيلو البن بلا هيل 16500 ل.س لكنه سوف يرتفع بين 23000 -25000 ل.س ومع هيل سوف يكون سعره بحدود 60000 ل.س وسوف نجد مضاعفات كثيرة بقوة شراء المادة التي ستنخفض في سورية.

 



ميلودي