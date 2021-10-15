الأمن الثقافي الوطني وتأمين المجتمعات العربية
حميميم: لهذا لم تستخدم سوريا دفاعاتها الجوية لصد العدوان الإسرائيلي على تدمر
عدوان إسرائيلي متجدّد على التنف
بوتين: مسلحون من سوريا والعراق بدؤوا بالدخول إلى أفغانستان
ريف درعا الشرقي: الجيزة والمتاعية ضمن التسوية ومحجة والمسيفرة الوجهة التالية
8 اعتداءات لإرهابيي (النصرة) من منطقة خفض التصعيد بإدلب
إدارة “فيسبوك” تمنع الترويج لأسماء مجموعات وشخصيات معارضة سورية
إيران تتوعد بـ"رد قاس" على غارة إسرائيلية وسط سوريا
الجيش العربي السوري يبدأ تمشيط بلدة صيدا ومحيطها بريف درعا الشرقي
إعادة تشغيل الوحدة 110 بقسم الهدرجات في مصفاة بانياس
تسوية أوضاع العشرات في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي
مقتل وإصابة مسلحين من ميليشيا (قسد) في ريف الحسكة
زحمة «انفتاح» على دمشق: أبو ظبي تقود التطبيع الاقتصاديّ
"قسد"و"التحالف الدولي" يُجريان تدريبات بالذخيرة الحية في ريف دير الزور الشمالي
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين

حميميم: لهذا لم تستخدم سوريا دفاعاتها الجوية لصد العدوان الإسرائيلي على تدمر

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات السورية عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنته الأربعاء 4 مقاتلات إسرائيلية بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان أصدره مساء الخميس، إن 4 مقاتلات تكتيكة إسرائيلية من نوع “F-16” دخلت في المجال الجوي لسوريا في الفترة من 23:35 إلى 23:39 من يوم 13 أكتوبر في منطقة التنف المحتلة من قبل الولايات المتحدة بمحافظة حمص، حيث شنت ضربة على مصنع لتكرير خام الفوسفات في منطقة تدمر، كما دمرت برج اتصالات.

وتابع كوليت: “أسفرت ضربة الطيران الإسرائيلي عن استشهاد عسكري سوري وإصابة 3 آخرين، كما تم إلحاق أضرار مادية بالمصنع”.

وذكر أن “القيادة العسكرية السورية اتخذت قرارا لعدم استخدام وسائل الدفاع الجوي بسبب وجود طائرتي ركاب مدنيتين كانتا تنفذان رحلتين من دبي إلى بيروت ومن بغداد إلى دمشق خلال لحظة هجوم الطيران الإسرائيلي في منطقة نيران منظومات الدفاع الجوي”.

وسبق أن أكد الجيش السوري استشهاد أحد جنوده وجرح 3 آخرين في هجوم إسرائيلي استهدف منطقة تدمر وسط البلاد مساء الأربعاء.

 

 

 


المصدر: RT