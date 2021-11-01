حالة الطقس 1/11/2021

بين رئيس مركز التنبؤ الجوي المركزي شادي جاويش أن الهطولات المطرية للموسم الحالي بدأت بشكل مبكر ومبشر مقارنة بالسنة الماضية وخصوصاً في المناطق الساحلية.



وحسب جاويش بلغت كمية الأمطار حتى اليوم في اللاذقية 62 مم وطرطوس 14 مم وفي بانياس 77 مم في حين تأخر هطول الأمطار السنة الماضية حتى بداية تشرين الثاني.



وقال جاويش: من المبكر الحديث عن التوقعات المطرية لهذا الموسم بشكل عام وبكل الأحوال تكون الهطولات المطرية ضعيفة في فصل الخريف لكنها ستتحسن وتكون أفضل مع بداية فصل الشتاء.



وبخصوص المنخفض الحالي أوضح جاويش أنه سيستمر حتى الأربعاء القادم ليبدأ بالاستقرار مشيراً إلى أنه سيبدأ غداً بالانتقال إلى المناطق الساحلية وبعدها إلى الشمالية والشمالية الشرقية وتضعف فعاليته في المناطق الجنوبية.



وذكر جاويش أن المنخفض ضعيف نسبياً ولا يوجد احتمال لتشكل السيول ويبقى البحر خفيف ارتفاع الموج لكن نحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر وفروقات الحرارة بين الليل والنهار على مختلف المناطق.