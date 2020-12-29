حاتم علي.. “أحلام كبيرة” لم تتحقق بعد!

“مازال أمامنا كم هائل من الوعود التي إلى الآن لم تسفر عن شي”. هي مقولة للمخرج حاتم علي، الذي ترك وعوده اليوم ومضى..



حيث توفي المخرج السوري حاتم علي صباح اليوم الثلاثاء في مصر، عن عمر ناهز ال 58 عاماً جراء أزمة قلبية مفاجئة.



وشكّل خبر وفاة المخرج والكاتب والممثل السوري حاتم علي صدمة لدى شريحة كبيرة من الفنانين والجمهور العربي، وذلك بعدما أعلنت الفنانة كارول سماحة الخبر الحزين بتغريدة عبر حسابها على تويتر وقالت: “محزن وصادم جدا خبر وفاة المخرج السوري حاتم علي صباح اليوم صاحب الأعمال الدرامية الرائعة!! الله يرحمه ويصبر عائلته وأهله”.



نزح علي مع عائلته من الجولان السوري وسكن أطراف مخيم اليرموك، وعانى ضيق العيش وصعوبته في طفولته.



بدأ حياته الفنيّة بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سورية، وهو متزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.



وقّع عشرات الأعمال الدرامية ما بين تمثيل وإخراج وكتابة وإنتاج، إضافة الى حصد عشرات الجوائز طوال مسيرته الفنية، ومن أشهر أعماله الدرامية (الزير سالم، ثلاثية الأندلس، التغريبة الفلسطينية، الفصول الأربعة، عمر).