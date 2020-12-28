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جريمة قتل تهز حي الأميركان في اللاذقية ليلة الميلاد

جريمة قتل تهز حي الأميركان في اللاذقية ليلة الميلاد

استفاق حي الأميركان في مدينة اللاذقية صباح يوم الجمعة 25/12/2020 على جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 34 عاماً، قتل طعناً داخل مكتبه.

وتزامنت الجريمة مع احتفالات الميلاد في الحي، حيث احتشد مئات المواطنين لالتقاط الصور التذكارية.

وذكر سكان في الحي أن المغدور أحمد هاني زكريا معروف في الحي، وأن مقتله سبب صدمة، خصوصاً أن الحي لم يشهد جرائم مماثلة منذ فترة طويلة.

وقالت رئيس الطبابة الشرعية في اللاذقية الدكتورة منال جدع إن الشاب فارق الحياة بسب تعرضه “لأذيات رضية متعددة على العنق والفم مع وجود جروح رضية في الرأس نافذة مع أذية دماغية بجسم صلب حاد”.

ولم تعرف بعد دوافع الجريمة أو مرتكبيها، حيث ماتزال التحقيقات جارية حتى لحظة كتابة الخبر.