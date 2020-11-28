جريمة زنى محارم بطرطوس

ادعت قاصر إلى فرع الأمن الجنائي في طرطوس بإقدام والدها على اغتصابها وأنها حامل منه.



وأوضح مصدر مطلع أنه “بتاريخ يوم 5 من شهر تشرين الثاني الجاري، ادعت القاصر “س . م” مواليد 2002 إلى فرع الأمن الجنائي في طرطوس بإقدام والدها المدعو “ف . م” على اغتصابها وأنها حامل منه”.



وأشار المصدر إلى أنه “تم عرض المدعوة “س . م” على الطبيب الشرعي وطبيبة نسائية في مدينة طرطوس، حيث تبين بعد إجراء المعاينة لها أنها حامل بالشهر الرابع”.



وبيّن المصدر أنه “تم إلقاء القبض على أبيها المدعو “ف . م” مواليد 1978 بتاريخ يوم ادعاء ابنته عليه، وبالتحقيق معه اعترف أنه قام بممارسة الجنس مع ابنته عدة مرات مستغلاً غياب زوجته الطويل عن المنزل حيث كانت في زيارة عائلية لأقربائها في لبنان”.



وذكر المصدر أن “المدعو “ف . م” له أربع أولاد، وابنته التي قام باغتصابها أكبر أولاده”.



ولفت المصدر إلى أن “المدعو “ف .م” وعائلته يقيمون في منزل زراعي في ريف طرطوس منذ مدة طويلة، ويعملوا بالزراعة وينحدروا من محافظة القنيطرة” مردفاً أنه “تم تقديم المدعو “ف .م” إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل”.



يُذكر أنه خلال شهر تشرين الأول الماضي، ألقى فرع الأمن الجنائي في طرطوس القبض على أحد المطلوبين ومتهم بجرم سرقة المنازل وأسلاك نحاسية وتجارة الآثار، المدعو “أحمد .ح” من قرية تيشور في ريف طرطوس، وبحقه 5 إذاعات بحث .



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