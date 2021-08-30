تعليمات جديدة لتحويل إيفاد المعيدين إلى 4 دول من منحة إلى نفقة الدولة

أصدرت وزارة التعليم العالي تعليمات جديدة لتحويل إيفاد المعيدين إلى دول (الصين- الهند- إيران- روسيا) من منحة ليصبح على نفقة الدولة.



وبموجب كتاب صادر عن وزير التعليم اشترطت الوزارة على الموفد الطالب لتحويل إيفاده على نفقة الدولة أن يتقدم بطلب شخصي إلى جامعته أو مديرية البعثات العلمية، مع إبراز وثيقة من الجامعة مصدقة من السفارة السورية في بلد الايفاد تبين التاريخ الدقيق لانقطاع المنحة، مع تحويل الموفد على نفقة الدولة من تاريخ وصول الطلب إلى الجامعة (الموفد لمصلحتها) أو وصول الطلب إلى وزارة التعليم العالي بالنسبة لموفدي البعثات العلمية.



وشددت الوزارة على عدم الموافقة على التحويل على نفقة الدولة لمن ينهي الماجستير مستقبلاً إلا بعد موافقة الوزارة المسبقة وفي حال توافر الاختصاص يحول إلى إيفاد داخلي.



وحول قرار المنح والإيفاد، بينت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، سحر الفاهوم أن الهدف من القرار هو الحصول على الموافقة الواضحة من الدولة (صاحبة المنحة) ووثيقة من الجامعة مصدقة من السفارة، وذلك بهدف تنظيم الأمر بشكل أكبر وخاصة مع وجود طلاب انتقلوا لجامعات خاصة، ومنهم اتخذوا قراراً من تلقاء نفسهم بالانتقال ليصار إلى تحويلهم على نفقة الجامعة مع وجود سبب أو مبرر لذلك، ضمن ما نص عليه كتاب الوزارة.



وأشارت الفاهوم إلى وجود عدد من الطلبة الموفدين إلى روسيا انتهت منحهم ولذلك اتخذ هذا القرار، مضيفة: هذا الأمر يختلف عن قرار الوزارة المتخذ بتحويل إيفاد الطلبة ممن عادوا للبلاد بسبب (كورونا) من الإيفاد الخارجي إلى الداخلي بشكل مؤقت أيضاً ريثما عاودت منحهم إلى الدول التي أوفدوا إليها.



على نحو متصل أعلنت الوزارة، عن مواعيد التسجيل وتغيير القيد والتحويل والانتقال، في الجامعات السورية، للعام الدراسي 2021 – 2022.



وحددت الوزارة مواعيد تسجيل الطلاب القدامى، في الجامعات السورية، الناجحين والمنقولين إلى السنة الأعلى، والراسبين في سنتهم الجامعية، بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2020-2021، اعتباراً من تاريخ إعلان نتائج امتحانات العام الدراسي حتى 30/12/2021.



وبالنسبة لمواعيد تقديم طلبات التحويل المتماثل بين الكليات المتماثلة في الجامعات السورية، فحددتها بالنسبة للكليات التطبيقية، بدءاً من الأحد 10 تشرين الأول حتى 11 تشرين الثاني القادم، وفي الكليات غير التطبيقية، اعتباراً من الأحد 10 تشرين الأول ولغاية 18 تشرين الثاني القادم، على أن تتم إجراءات التحويل بالتخاطب بين عمداء الكليات للجامعة مباشرة.



وبيّنت الوزارة، أن مواعيد تقديم طلبات تغيير القيد في الجامعات، تبدأ في الكليات التطبيقية وغير التطبيقية، اعتباراً من تاريخ صدور نتائج مفاضلات القبول العام، والموازي، والسوري غير المقيم، والعرب والأجانب، ذوي الشهداء- أبناء أعضاء الهيئة التدريسية، المعوقين، وذلك حسب المفاضلة المراد تغيير القيد ضمنها، ولمدة شهر من تاريخ صدور نتيجة كل مفاضلة، على حين حددتها في الكليات غير التطبيقية.



وأشارت الوزارة إلى أن مواعيد تقديم طلبات الانتقال، من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية، للكليات التطبيقية وغير التطبيقية، تبدأ اعتباراً من الأحد 10 تشرين الأول ولغاية الخميس 18 تشرين الثاني القادم.

ودعت الوزارة عمداء الكليات، إلى الإشراف على إجراءات التحويل المتماثل مباشرة، وفق الشروط والقواعد المشار إليها أعلاه، مخولة رؤساء الجامعات، بتمديد المدة المحددة، حسب مقتضيات الضرورة.