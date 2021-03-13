تشاووش أوغلو: اجتماعاتنا مع روسيا وقطر متممة لمسارات الحل في سوريا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الاجتماعات الثلاثية بين بلاده وروسيا وقطر بشأن سوريا، لا تشكل بديلا عن مسارات جنيف أو أستانا وغيرها، بل متممة لها.



وقال: "جرى تنظيم اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار الموظفين بين الدول الثلاث بمبادرة من قطر، قبل أن يتقرر عقد الاجتماع الثلاثي الوزاري".



وأضاف: "قطر ترغب في الإقدام على خطوات ملموسة أكثر لاسيما في ما يخص الوضع الإنساني، وسيتم الإقدام على تلك الخطوات بإيصال المساعدات الإنسانية ورفد التعليم، والهدف هو إحلال السلام والاستقرار في سوريا والتوصل إلى حل سياسي هناك".



وشدد أوغلو على أن "هذه الآلية الثلاثية ليست بديلا عن مسار جنيف أو مسار أستانا الذي تنخرط فيه إيران أيضا، أو أي مسارات أو اجتماعات بصيغ أخرى حول سوريا، بل متممة لها".



وتابع: "الدول الثلاث لديها ما تفعله على الأرض، ولهذا تم إطلاق الآلية الثلاثية الوزارية".



وأشار، إلى أن الاجتماعات على مستوى كبار الموظفين بين الدول الثلاث ستتواصل لبحث سبل التعاون في سوريا، وأن الاجتماع الوزاري الثلاثي المقبل سيعقد في تركيا.



وعقب الاجتماع أمس الخميس، أصدر الوزراء الثلاثة بيانا مشتركا أكدوا فيه على "إصرار بلدانهم على الوقوف في وجه مساعي الانفصاليين في سوريا، وضرورة الالتزام بحماية سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاق على عدم وجود حل عسكري للأزمة".







المصدر: "الأناضول"