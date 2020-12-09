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تركيا.. تحدد وجهة جديدة للمرتزقة السوريين.. إلى قطر!

بعد ليبيا وإقليم "قره باغ"، اتجهت الميليشيات السورية الموالية لأنقرة، إلى إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان. لخوض صراع جديد، لكن الأمر الفاجئ أن تركيا أعلنت وجهة أخرى لهؤلاء المرتزقة في إحدى الدول الخليجية.

وكشفت مصادر ميدانية أن تركيا تعتزم إرسال حوالي 200 مقاتل إلى قطر، في مطلع العام 2021، حيث طلبت تركيا من ميليشيا" المجد" التابعة لها، تجهيز قوائم تضم 200 مقاتل، ممن شاركوا في معارك قره باغ وليبيا، لإرسالهم إلى قطر، وفقاً لما ذكره "المرصد السوري".

وأفاد المرصد أن هؤلاء المرتزقة سيتوجهون إلى قطر لحراسةالمنشآت الرياضية وبعض المراكز التابعة لتركيا في قطر، براتب بين 1500 و2500 دولار أمريكي.

وأنشأت تركيا في قطر قواعد بحرية وأخرى لم تكشف عنها، ولكن الرئيس التركي أردوغان اعتبر أن تواجد القوات التركية في قطر يهدف إلى الحفاظ على استقرار منطقة الخليج.

في المقابل، هاجم الرئيس التركي الدعاية السلبية حول وجود قوات بلاده في قطر في زيارة استمرت ليوم واحد فقط، واصفا إياها بـ "لا أساس لها". 

يذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلاً. فيما وصل عدد قتلى الفصائل السورية في أذربيجان 514 قتيلاً.