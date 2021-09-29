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تحويل خان سليمان باشا ليصبح فندقا

باشرت محافظة دمشق بأعمال تأهيل وترميم خان سليمان باشا الذي يقع في سوق مدحت باشا بدمشق القديمة.

حيث بين مدير مديرية دمشق القديمة المهندس مازن فرزلي  أن الخان وبعد الانتهاء من تأهيله سيتم استثماره كفندق من سوية 5 نجوم وسيكون فريداً من نوعه بدمشق القديمة حيث إنه مكان أثري.

وأردف فرزلي: تبلغ مساحة الخان أكثر من 2000 متر مربع وسيضم 20 غرفة فندقية وقاعات متعددة الاستعمالات إضافة إلى وجود فراغ داخلي وسطه يمكن استخدامه لأنشطة تفاعلية كمعارض أو فعاليات سياحية.

وتقسم أعمال تأهيل الخان لعدة أجزاء أهمها إعادته إلى ما كان عليه منذ تأسيسه عبر استخدام المواد التقليدية كالحجر البازلتي والفحم والكلس والتراب التي تم جلبها من محافظتي السويداء وحماة ومنطقة القلمون.

ويقع خان سليمان باشا الذي تم بناؤه بين عامي 1732 و1739 ميلادي داخل أسوار مدينة دمشق القديمة بمنتصف سوق مدحت باشا وهو مبني من الحجر المنحوت بـ “مداميك متناوبة بيضاء وسوداء” ومحاط من كل جانب بدرج ومخزنين ومغطى بقبتين متصالبتين.

 

 


اثر برس