تأهيل بحيرة بطموش في ريف جبلة لتسهيل زراعة التبغ

بدأت مديرية الموارد المائية في اللاذقية بعملية تأهيل وتكتيم حُفيرة (بحيرة) بطموش في ريف جبلة لتساهم في تنمية المنطقة "الفقيرة" زراعيا ولدعم زراعة التبغ التي يعتمد عليها أغلب سكان القرية.



وقال مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس فراس حيدرإن الحفيرة تحتاج إلى أعمال تكتيم لتعود لتخزينها، ولتسهم في تنمية المنطقة زراعياَ وتوفير الموارد المائية اللازمة للزراعات المنتشرة فيها وخاصة التبغ التي تشتهر به القرية.



وأضاف: الحفيرة عبارة عن بحيرة جبلية تبلغ مساحتها حوالي 5 آلاف متر مربع مع الأكتاف الجبلية ويبلغ حجم التخزين الطبيعي فيها حوالي 7000 متر مكعب، والبحيرة تجميعية لتعبئة مياه الأمطار والـثلوج لتسهم في ريّ المزروعات صيفاً في القرية.



وتابع حيدر: بسبب الحالة الجوية السائدة وبسبب الضباب والثلوج لم يستطع العاملون متابعة العمل منذ ثلاثة أيام تقريباََ، لكن بالعودة للخطة المرسومة في مديرية الموارد المائية وشركة التعمير والبناء فإنه سيتم الانتهاء من العمل ووضعها في الخدمة خلال ثلاثة أشهر.



يذكر أن قرية بطموش ترتفع حوالي 1100 متر عن سطح البحر، وتشتهر بزراعة التبغ رغم نقص الموارد المائية فيها بسبب طبيعتها الجبلية القاسية.





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