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بيدرسون يلوح بحل جديد في سوريا.. أول خطوة أمريكية في دمشق!

مع بدء الإدارة الأمريكية الجديدة أعمالها برئاسة جو بايدن، توجهت الأنظار نحو، تسوية سياسية جديدة في سوريا، خصوصاً بعدم أطلق مركز "كارتر" للدراسات الأمريكية، رؤية جديدة للحل في سوريا، تحدث اليوم أيضاً المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون عن تسوية شاملة، معلقاً على محادثات اللجنة الدستورية.

ووصف بيدرسون محادثات اللجنة الدستورية الأخيرة بالمخيبة للآمال، مؤكداً أنها لم تحقق شيئاً.

كلام بيدرسون جاء خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قائلاً «إن الجلسة الأخيرة من المحادثات لم تنجز أي شيء ولم تكن مجدية». وأردف «أنه سيتوجه إلى دمشق قريباً لإجراء محادثات حول عمل اللجنة وما يرتبط ببدء صياغة الدستور»، مؤكداً على «أهمية الحوار بين كافة الأطراف لتحقيق تسوية شاملة».

المبعوث الأممي، ذكر أيضاً أنه «سيجتمع مع الروس والإيرانيين والأتراك وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة، ويقدم إحاطة كاملة لمجلس الأمن الدولي في شباط المقبل»، موضحاً بأنه «ليس هناك موعد واضح بشأن الجولة المقبلة».

وقبل أيام بدأت اللجنة الدستورية السورية، جولة جديدة من المحادثات في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وطالب أحد أعضاء اللجنة بمناقشة مواضيع العلم والنشيد والعملة ليدور خلاف حول ذلك قبل أن يتم الاتفاق أخيراً على مناقشتها، وفقاً لما أفادته وسائل إعلام.

ويرى مراقبون أن اقتراح مركز "كارتر"، والمقاربة الجديدة بين دمشق وواشنطن ستبدأ خطواتها الأولى عن طريق المبعوث الأممي إلى دمشق غير بيدرسون ولقاءاته مع مسؤولين أمريكيين وروس وأتراك وعرب 