بتكليف من الرئيس الأسد.. محافظ دير الزور يقدم التعازي بوفاة الدكتورة هدية عباس

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم محافظ دير الزور فاضل نجار اليوم التعازي لذوي رئيس مجلس الشعب السابقة الدكتورة هدية عباس وذلك خلال تشييع الراحلة في جامع الفتح بمدينة دير الزور.



ونقل محافظ دير الزور تعازي الرئيس الأسد إلى عائلة الفقيدة وقال الراحلة كان لها تاريخ مشرف من العمل في الشأن العام سواء في الاتحاد الوطني لطلبة سورية أو في قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي أو في مجلس الشعب فكانت أول امرأة تتولى منصب رئيس مجلس الشعب وعرفت خلال مراحل عملها بالوطنية والإخلاص لسورية وكانت محط ثقة في أداء أعمالها وإنجاز المهام الموكلة إليها.‌‏



بدورهم أعرب ذوو الفقيدة عن عميق شكرهم للرئيس الأسد على مواساته لهم بفقيدتهم الراحلة والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.‌‏



شارك في تقديم واجب العزاء أمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي رائد الغضبان وقائد شرطة المحافظة اللواء بلال محمود.‌‏



وتوفيت الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب السوري السابقة أمس إثر نوبة قلبية في المستشفى العسكري بدير الزور وهي من مواليد محافظة دير الزور عام 1958 وتحمل شهادة دكتوراه في الهندسة الزراعية من جامعة حلب وعملت مدرسة في جامعة الفرات وشغلت مناصب منها عضو في المكتب الإداري للاتحاد الوطني لطلبة سورية لفرع المنطقة الشرقية منذ عام 1978 حتى عام 1983 ومن ثم رئيس للمكتب الإداري للاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع دير الزور الرقة منذ عام 1983 حتى عام 1988 وعضو قيادة فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي من عام 1988 حتى عام 1998.