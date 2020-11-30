بالأسماء.. ضبوط لمحال مختلفة في اللاذقية

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية 42 ضبطا طالت عددا من أصحاب المحلات التجارية لارتكابهم مخالفات حيازة مواد مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير شراء وسحب عيناتوبحسب دائرة حماية المستهلك باللاذقية طالت الضبوط محل للادوات الزراعية في قنينص ل م . م



ومحلات تجارية ل ر.ش في شارع بغداد ول و.ف في شارع القوتلي وبيع موبايلات بشارع القوتلي لصاحبه و .ب و محل منظفات في الشاطئ ل خ .د و مخبز اديب الشيخ



و تناولت الضبوط أيضا محل في شارع ٨ اذار ل ا.ز و محل دهانات بالرمل الفلسطيني لصاحبه م .ف و محل اخشاب في شارع ميسلون ل ع .ا و محل فروج في سقوبين لصاحبه و.س ، و سوبرماركت في ضاحية تشرين ل م . ا



و محمصة بالزقزقانية لصاحبها ف .م و محل كهربائيات في السكنتوري بحق ف . مو محل احذية بالعنابة ل ع . ح و محل البسة بشارع هنانو بحق م . عو مكتبة راما بشارع المغرب العربي ل غ .ص



و محل للادوات المنزلية بالريجة القديمة بحق ع . م ومحل قطع التبديل بالمنطقة الصناعية وبحق أ.ن في سوق الغافقي و مطعم سندويش بشارع ٨ اذار بحق ا.د و سحب عينات غذائية و غير غذائية، و نقل حليب بسيارة مكشوفة وغير مبردة، ومحلات شراء للفروج في قويقة وريف جبلة، و محل ادوات صحية في الحفة و انتاج خبز بقطر صغير لمخبز ع ه في جبلة ومحل شراء بالحبوب ل م .ب، ومحل شراء للسمانة والخضار في سقوبين بحق ع .ق و ا .ع