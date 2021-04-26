انخفاض ملحوظ بأسعار بعض المواد الغذائية في اللاذقية

بعد صدور المرسوم المتضمن قانون حماية المستهلك، شهدت أسعار الحبوب وبيض المائدة في اللاذقية انخفاضاً ملحوظاً وبنسب متفاوتة.



و أوضح سامر السوسي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أن نسبة الانخفاض تراوحت بين 25 -30% كالرز والبرغل والعدس المجروش والحمص والسكر والمعكرونة والقمح والشعيرية، أما أسعار اللحوم والألبان والأجبان فيمكن أن تنخفض أسعارها قريباً جداً بعد دراسة فعلية ودقيقة لكلف وبيان ومستلزمات الإنتاج على الواقع وسبر الأسواق.



بدوره المهندس باسل مسلماني عضو لجنة الأسعار في المحافظة قال: انخفضت أسعار الأعلاف بشكل واضح، وخاصة النخالة و الجاهز حلوب وعلف الفروج للمرحلتين الأولى والثانية، متوقعاً انخفاض أسعار الحليب ومشتقاته ولحم العجل والغنم والفروج والبيض خلال الأسبوع القادم , ما يعطي نوعاً من الدفع في القوة الشرائية لدى المواطن.



وفي جولة على بعض محال بيع المفرق بعد انخفاض أسعار الصرف وصدور المرسوم 8، انخفض سعر كيلو الرز المصري نوع أول من 3400 ليرة إلى 2400 ليرة، والنوع الثاني بـ2200 ليرة، فيما يباع كيلو الرز نوع باكستاني أو صيني بـ 2000 ليرة.



كما انخفض سعر كيلو البرغل إلى 1700 ليرة بعد أن كان يباع بـ2000 ليرة، والسكر بـ1950 ليرة، والحمص 2500 ليرة، وعبوة الزيت النباتي بـ 7500 ليرة، وطبق البيض 6700 ليرة، كما انخفضت أسعار البن بين 20- 25%.

تشرين