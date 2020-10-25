المعلم يعلن عن عزم الحكومة السورية لعقد مؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين قريباً

أعلن وزير الخارجية والمغتربين خلال عن نية الحكومة السورية لعقد مؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين في 11 و12 تشرين الثاني.



وأفادت وكالة “سانا” السورية بأن المعلم عرض اليوم الأحد، خلال لقاءه مع المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، عرض التفاصيل المتعلقة بعزم الحكومة السورية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين في 11 و12 من تشرين الثاني وفي هذا الصدد انتقد الدور الغربي في وضع شروط واختلاق حجج واهية لعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ما يؤكد تسييسهم لهذا الملف الإنساني البحت واستخدامه كورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية.



كما قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا يوم الجمعة: “إن السلطات السورية ستعقد مؤتمراً دولياً للترويج لعودة اللاجئين، تشارك في تنظيمه روسيا، في دمشق في 11 و12 تشرين الثاني المقبل”، مضيفة “نأمل أن يساهم المجتمع الدولي في حل هذه القضية الإنسانية”.



من جهتها، نقلت وكالة “فان” الروسية عن أحد المشاركين في تنظيم المؤتمر حول عودة اللاجئين السوريين أن هناك توافقاً بين الدول الضامنة في أستانة على أهمية عقده في الموعد المحدد.