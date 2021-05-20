اللجنة القضائية الفرعية: 356 مركز انتخابي في السويداء

أوضح القاضي المستشار “فريد عكوان” رئيس اللجنة القضائية الفرعية في السويداء أنه بعد أن تم تشكيل اللجان الفرعية في المحافظة من قبل اللجنة القضائية العليا تم الاجتماع مع محافظ السويداء “همام دبيات” وتم تحديد 356 مراكزاً انتخابياً في المحافظة لاسيما ضمن المدن والنواحي والمناطق والقرى موزعة على الشكل التالي:



مدينة السويداء 95 مركز

منطقة مدينة السويداء 63 مركز

ناحية المزرعة 22 مركز

ناحية المشنف 20 مركز

مدينة صلخد 52 مركز

ناحية القريا 11 مركز

ناحية ذيبين 6 مراكز

ناحية الغارية 7 مراكز

مدينة شهبا 29 مركز

ناحية شقا 13 مركز

ناحية الصورة 15 مركز

ناحية عريقة 13 مركز



وأضاف القاضي “فريد عكوان” أنه تم تسمية لجان الانتخابات من قبل المحافظ، وسيتم تحليف اليمين القانونية للجان يومي الأحد والاثنين في شهبا وصلخد ومدينة السويداء والمناطق الأخرى، وتم تشكيل لجان مؤازرة للجان المراكز.



وأوضحت لجنة الانتخابات الفرعية في المحافظة والمؤلفة من 3 قضاة برئاسة القاضي “فريد عكوان” أنه حسب المادة الثامنة من قانون الانتخابات من لا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم هم المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته القانونية، والمحكوم عليهم بجنحة شائنة أو مخلة بالآداب العامة أو مخلة بالثقة العامة، هذا وتجري الانتخابات بموجب البطاقة الشخصية المدنية أو العسكرية.



شام تايمز