انتخابات الخارج تنطلق اليوم: توقّعات بإقبال مضاعف عن 2014
إعلامي سوري في المانيا يكشف لماذا منعت برلين إجراء الانتخابات الرئاسية السورية؟
قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021
وزير الخارجية المصري يكشف تطورات المصالحة مع تركيا
الخارجية تدعو السوريين في الخارج إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية
الجيش يردي إرهابيين في «خفض التصعيد».. و«الحربي» يغير على الدواعش
بن غوريون: زوال إسرائيل حتميّ والمسألة مسألة وقت
قسد تحتفظ برهائن عرب لكشف خلايا عشائرية تستهدف الأمريكيين
الرئيس الأسد يبحث مع رئيس أبخازيا مجالات التعاون الثنائي وآفاق تطويره
الحكومة تلغي الإعفاء الجمركي لأثاث السوريين العائدين من الغربة
القوات الأميركية تسرق كميات جديدة من قمح ونفط الجزيرة
الرئيس الأبخازي يصل دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأسد
ميليشيا “قسد” تختطف 25 مدنياً بريف الحسكة
اتفاق مبدئي لترحيل مسلحين من القنيطرة للشمال السوري
حركة نزوح إسرائيلي من غزة وتل أبيب باتجاه القطاع الجنوبي من الجولان السوري المحتل

اللجنة القضائية الفرعية: 356 مركز انتخابي في السويداء

أوضح القاضي المستشار “فريد عكوان” رئيس اللجنة القضائية الفرعية في السويداء أنه بعد أن تم تشكيل اللجان الفرعية في المحافظة من قبل اللجنة القضائية العليا تم الاجتماع مع محافظ السويداء “همام دبيات” وتم تحديد 356 مراكزاً انتخابياً في المحافظة لاسيما ضمن المدن والنواحي والمناطق والقرى موزعة على الشكل التالي:


مدينة السويداء 95 مركز
منطقة مدينة السويداء 63 مركز
ناحية المزرعة 22 مركز
ناحية المشنف 20 مركز
مدينة صلخد 52 مركز
ناحية القريا 11 مركز
ناحية ذيبين 6 مراكز
ناحية الغارية 7 مراكز
مدينة شهبا 29 مركز
ناحية شقا 13 مركز
ناحية الصورة 15 مركز
ناحية عريقة 13 مركز


وأضاف القاضي “فريد عكوان” أنه تم تسمية لجان الانتخابات من قبل المحافظ، وسيتم تحليف اليمين القانونية للجان يومي الأحد والاثنين في شهبا وصلخد ومدينة السويداء والمناطق الأخرى، وتم تشكيل لجان مؤازرة للجان المراكز.

وأوضحت لجنة الانتخابات الفرعية في المحافظة والمؤلفة من 3 قضاة برئاسة القاضي “فريد عكوان” أنه حسب المادة الثامنة من قانون الانتخابات من لا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم هم المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته القانونية، والمحكوم عليهم بجنحة شائنة أو مخلة بالآداب العامة أو مخلة بالثقة العامة، هذا وتجري الانتخابات بموجب البطاقة الشخصية المدنية أو العسكرية.

 


شام تايمز