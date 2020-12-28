القبض على قاتل صديقه في اللاذقية من أجل بلاك فضة!

ألقى قسم شرطة المدينة الشرقي في اللاذقية القبض على شاب قتل صديقه طعنا من أجل بلاك فضة بعد مشاجرة دارت بينهما.



ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها في فيسبوك أنه وبعد ورود معلومات إلى قسم شرطة المدينة الشرقي في اللاذقية حول دخول مصاب يدعى (عبدالله . ن) مواليد ٢٠٠٠ إلى أحد المشافي مفارقاً الحياة إثر تعرضه لطعنة سكين بالصدر أدت لمقتله على الفور توجهت دورية من القسم المذكور إلى المكان للتحقيق بالحادثة.



ومن خلال المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات تم التعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى (عبد السلام . ز) مواليد ٢٠٠١ الملقب (بيسة) ويوجد بحقه ثلاث إذاعات بحث، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على طعن المغدور بصدره وقتله إثر خلاف حصل بينهما ثم تطور إلى شجار بالأيدي مع أشخاص آخرين واستخدمت فيه السكاكين والشنتيانات، تم إلقاء القبض على معظم المشتركين بالمشاجرة وهم المدعوين ( يوسف. أ) و(محمد. أ) (أحمد. ع) و(أحمد. أ) و(أسامة. ت)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأكدوا قيام المقبوض عليه (عبد السلام) بطعن المغدور وقتله، وأن سبب المشاجرة بينهما هو خلاف على بلاك فضة وحصلت المشاجرة في حي (قنينص) باللاذقية، وأثناء تشاجرهم قاموا بشتم المارة وطعن بعضهم البعض بالسكاكين والشنتيانات .



وتمت مصادرة أداة الجريمة ومازال البحث مستمراً عن باقي المشتركين بالمشاجرة، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.



المصدر : وزارة الداخلية