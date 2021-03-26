القبض على حدثين امتهنا سرقة محتويات السيارات ليلاً في اللاذقية

تمكن قسم شرطة الصليبة باللاذقية من توقيف المدعوين (سامح - ا) مواليد ٢٠٠٤ ، وابن عمه (محمد - ا) مواليد ٢٠٠٦ ، وذلك بمحلة طريق الحرش بعد الاشتباه بوضعهما

وتبين أن أحدهما مطلوب بإذاعة بحث وضبط بحوزتهما أدوات حادة لفتح الأبواب

وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على سرقة محتويات عشرات السيارات المركونة ليلاً من مبالغ مالية وأشياء قيّمة لبيعها وذلك ضمن أحياء وشوارع مدينة اللاذقية عن طريق خلع أبوابها وكسر زجاجها بواسطة أدوات حادة تم مصادرتها وصرف المبالغ المالية على ملذاتهما الشخصية وقيامهما برمي أوراق السيارات وثبوتيات مالكيها وحقائبهم الغير مهمة لهما ضمن الشوارع و

شملت أحياء (الصليبة - الرمل الشمالي - مشروع شريتح - الشيخضاهر - مشروع الأوقاف - الطابيات - شارع بور سعيد - شارع القوتلي - الكاملية - كراج الفاروس - شارع القدس - حي المستودعات - سوق هنانو - سوق التجار - شارع 8 آذار - مشروع صليبة.......) تم بدلالتهما استرداد جزء من المسروقات وتسليمها لأصحابها، وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء أصولاً عن طريق فرع الأمن الجنائي باللاذقية.