الصين: سنعمل على الوصول لحل يكفل مصالح كافة أطراف سد النهضة

قال وزير خارجية الصين، وانغ يي، إنّ بلاده تتفهم الأهمية القصوى لنهر النيل بالنسبة لمصر، مؤكداً أنها ستعمل على الوصول لحل عادل يكفل مصالح كافة الأطراف.



كلام وزير الخارجية الصينية جاء خلال زيارته مسؤولين في مصر، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكّدت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن السيسي استقبل وانغ بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، مشيرةً إلى أن الحديث تطرق إلى آخر مستجدات ملف سد النهضة.



في هذا السياق، قالت الرئاسة المصرية إن السيسي أكّد موقف بلاده الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل وذلك بالتوصّل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل.



ووفقاً لبيان الرئاسة، فإنّ وانغ نقل رسالة شفهية من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السيسي، تضمنت تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر.





وأكد السيسي حرص القاهرة على الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية، خصوصاً في ضوء البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.



كما تطرق الرئيس المصري إلى الدور الهام الذي تضطلع به المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها "نموذجا ناجحاً للتعاون الاستثماري بين البلدين".





وكانت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عبّرت عن رفضها للخطوات الأحادية من قبل الدول المستفيدة من مياه النيل، ودعت كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان إلى العودة إلى طاولة الحوار برعاية الإتحاد الأفريقي.



وبينما حضّت مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تمّوز/ يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب، كما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن تطلع بلاده للملء الثاني لـ"سد النهضة" في تموز/يوليو 2021.