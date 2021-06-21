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السورية للكابلات في ( بيلدكس ) على أرض مدينة المعارض بدمشق

تشارك الشركة السورية للكابلات SMC في المعرض الدولي للبناء “بيلدكس” بدورته الـ17 ، وذلك من 24 وحتى 28 يونيو/ حزيران الجاري، سعياً منها لإنعاش الاقتصاد السوري عبر عملية إعادة الإعمار في سورية.

وحجزت الشركة موقعها على أرض مدينة المعارض بدمشق تحت شعار “كابلات تمد العالم بالحياة”، حيث تعرض أحدث المنتجات من كابلات التوتر المنخفض والمتوسط والعالي وأسلاك البوبيناج والحبيبات البلاستيكية المصنّعة وفق تكنولوجيا متطورة ومعايير عالمية.

وحول المشاركة، بيّن مدير المبيعات في الشركة السورية للكابلات محمد منير حسنين، أن الشركة تسعى بمشاركتها في معرض بيلدكس إلى استقطاب السوق المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن الكابلات أساسية في عالم البناء وضرورية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.

وأضاف أن الشركة لا تقتصر في صناعتها على الكابلات، حيث يوجد معمل مختص بإنتاج جميع أنواع الحبيبات البلاستيكية الـ PVC ذات الاستخدامات المتنوعة، إضافة إلى وجود الأسلاك المعزولة بمادة الورنيش، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل حوالي 10 آلاف طن سنوياً.