الاحتلال الأمريكي يدخل 48 آلية محملة بأسلحة وذخائر من الأراضي العراقية إلى قواعده بريف الحسكة
الحكومة ترفع أسعار المواد العلفية
زوج صحافيّة تركيّة مشهورة مسؤول عن سرقة مدن حلب الصناعيّة
تحرير الدين من السياسة وإغلاق سقيفة بني ساعدة
استهداف جديد لقاعدة التحالف الدولي في حقل العمر بريف دير الزور
مسؤولون في “قسد”: المعطيات تشير إلى لا استمرارية للوجود الأمريكي في سوريا
مرسوم بزيادة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة
المقداد: قرار تمديد دخول المساعدات الإنسانية بصيغته الحالية يعد إنجازاً
دوي انفجار في قاعدة الاحتلال الأمريكي في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي
رفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة وربطة الخبز إلى 200 ليرة
العقوبات على دمشق: ورقة المساومة الأولى أمريكياً
لافرنتييف يحذر ” قسد” ويقول “الولايات المتحدة قد تنسحب من سورية بصورة مفاجئة”
مجلس الأمن يمدد "آلية إدخال مساعدات إنسانية"...وسورية ترى فيه انتهاكا لسيادتها
اختتام الجولة الـ16 من أستنة والحكومة السورية تعلق: كان يمكن أن تكون مخرجاتها أفضل
الأردن يعرقل عبور الشحنات والأشخاص ورئيس حكومته يدعو إلى تشغيل معبر جابر مع سورية بكامل طاقته

الرئيس الكوبي: واشنطن تسعى لإثارة الاضطرابات الاجتماعية في بلادنا

اتهم الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بـ"اتّباع سياسة خنق اقتصادي لإثارة اضطرابات اجتماعية" في الجزيرة و"تغيير النظام" فيها.

وفي كلمة بُثّت تلفزيونياً وإذاعياً، أكد دياز كانيل، وإلى جانبه عدد كبير من الوزراء، أن حكومته تحاول "التصدي" للصعوبات "والانتصار عليها" في مواجهة العقوبات الأميركية، التي تم تشديدها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

سبقت ذلك دعوة دياز كانيل الثوريّين الكوبيّين إلى النزولِ إلى الشوارع لمواجهة "محاولات مدعومة من الخارج لزعزعة الاستقرار في كوبا"، معتبراً أن "الإجراءات المُتخَذة من جانب الولايات المتحدة الأميركية ضد هافانا هدفها خنق الاقتصاد لفتح البلاد أمام تدخلات أجنبية تنتهي بالتدخّل العسكري".

ومن جهته، قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، إنّ رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل يرتكب "خطأ جسيماً" في تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها الجزيرة.

وإجابة عن سؤال صحافيين بشأن تصريحات الرئيس الكوبي، قال بلينكين إنه "سيكون خطأ جسيماً من قبل النظام الكوبي تفسير ما يجري في عشرات المدن في أرجاء الجزيرة على أنّه نتيجة عمل أميركي ما".

في سياق متصل، أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رفضه أيَّ "نهج تدخلي" في شؤون كوبا، مشيراً إلى أن المكسيك يمكنها "المساعدة على توفير الأدوية والأغذية لأن هذه الحقوق لا تتطلب سياسات تدخلية".

بدورها، حذّرت روسيا من أي "تدخّلٍ خارجي من شأنه أن يُشجّع على زعزعة الوضع في كوبا".

وقالت المُتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "موسكو تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في كوبا"، مشيرةً إلى أن "التدخل الخارجي غير مقبول".
يُذكر أن كوبا تخضع لحصار أميركي منذ ما يقارب 60 عاماً، الأمر الذي حال دون وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد خلال الوباء، وهو ما أدّى الى تدهور في الأوضاع الاقتصادية في الفترة الأخيرة.

وكانت الحكومة الكوبية استنكرت دعوات موجَّهة من الخارج إلى إثارة الفوضى والعصيان المدني، والاستفادة من الوضع الصعب في الجزيرة الكاريبية نتيجة تفشي الوباء وتكثيف الحصار الأميركي.
وفي وقتٍ سابق من يومِ أمس الأحد، قال مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك سوليفان إنّ "واشنطن تدعم حرية التعبير والتظاهر في جميع أنحاء كوبا".