مقتل 45 صحفياً في العالم خلال 2021

قال الاتحاد الدولي للصحفيين إن ما مجموعه 45 صحفياً قتلوا في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وهي "أقل" حصيلة سجلت في أي عام.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين ومقره بروكسل في بيان "رغم أن هذا الانخفاض نبأ محل ترحيب، إلا أن مسار مواجهة العنف ضد الصحفيين لم ينته".

وشمل عدد القتلى تسعة في أفغانستان وهو أعلى رقم تتعرض له دولة بمفردها.

كما قتل ثمانية في المكسيك وأربعة في الهند وثلاثة في باكستان، وهذه الدول، إلى جانب أفغانستان، شكلت أعلى حصيلة من الصحفيين القتلى.

وقال الاتحاد إن العاملين في مجال الإعلام "يُقتلون في أغلب الأحيان لفضحهم الفساد والجريمة وإساءة استخدام السلطة في مجتمعاتهم ومدنهم وبلدانهم".

وبحسب إحصاء المجموعة ، كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، التي تضم أفغانستان الأكثر دموية، حيث قتل بها نحو 20 شخصاً.

ثم جاءت الأمريكيتان بـ 10، وأفريقيا، بثماني قتلى، وأوروبا بستة، والشرق الأوسط والدول العربية بواحدة.

كما أشارت إلى مقتل صحفيين إثنين في "حادث مميت" في إيران.