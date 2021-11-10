التحالف الدولي مستمر بدعمه لـ"قسد"

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، التزام بلاده بدعم قوات "قسد"، التي تقوم بعمليات في سوريا، وأن القوات الأمريكية والتحالف الدولي توفر لها الدعم اللوجستي.



وعلق التحالف الدولي في تغريدة له على العمليات العسكرية ضد خلايا تنظيم "داع ش"، قائلاً إنه «مثال آخر على التزامنا الراسخ كشركاء لتهيئة الظروف التي لا يمكن فيها لـ"داعش" أن تعود مرة أخرى في شمال شرق سوري، وسنبقى عازمين على دعم جهود "قسد" للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة لكي تتمكن المجتمعات المحلية من إعادة البناء والازدهار».



وكان قد كشف نائب الرئاسة المشتركة "للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا"، بدران جيا كرد، أن «روسيا تلعب دوراً مهماً وفاعلاً في إجراء حوارات فعالة بينها وبين الدولة السورية»، مبيناً أن «أمريكا سلمت الملف السوري بشكل كامل لموسكو».



وأبدى عن استعداد الإدارة الذاتية للحوار مع دمشق دون شروط مسبقة، لافتاً إلى وجود آلية مشتركة مع الجيش السوري للتصدي لأي هجوم تركي محتمل على شمال وشمال شرق سوريا.