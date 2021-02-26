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البدء بتوزيع لقاحات كورونا على المحافظات السورية

قالت مصادر محلية إن وزارة الصحة بدأت بتوزيع لقاحات مضادة لكورونا من إنتاج الصين على المحافظات، التي تتواجد فيها مراكز عزل.

وبينت المصادر أن الكمية الإجمالية بلغت 5000 جرعة لقاح، تكفي لـ 2500 من الكوادر الطبية التي هي على تماس مباشر مع مرضى الوباء.

أما عن مخصصات المحافظات من اللقاح، فتمّ تخصيص محافظة ريف دمشق بكمية 400 جرعة منها 250 جرعة لمديرية الصحة و150 جرعة للهيئات العامة في مشفى القلمون، وفي الحسكة تم تخصيص 50 جرعة للمديرية و50 جرعة للهيئة العامة لمشفى القامشلي.

وفي درعا تم تخصيص مديرية الصحة بكمية 100 جرعة تكفي 50 من الكوادر المخالطة و60 جرعة للكوادر العاملة في الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني.

وفي محافظة السويداء تم تخصيص مديرية الصحة بكمية 50 جرعة تكفي 25 شخصاً، بينما خصصت الهيئة العامة لمشفى صلخد بكمية 15 جرعة، وهي تكفي سبعة أشخاص ونصف الشخص.

أما في دير الزور فقد تم تخصيص المحافظة بكمية 20 جرعة وهي تكفي 10 أشخاص من القائمين على مركز العزل باستثناء رئيس مركز العزل الذي رفض أخذ اللقاح، لعدم قناعته بجدواه.