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الإمارات تفتح سفارتها في "إسرائيل"

صادقت دولة الإمارات على إقامة سفارة في "تل أبيب" بعد توقيعها اتفاق التطبيع مع "إسرائيل"، بالتزامن مع موافقة الأخيرة على تحويل  اتفاق "استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب"، إلى الكنيست.

وأفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" بأن «الإمارات صادقت اليوم على إقامة سفارة في تل أبيب»، وأوضح موقع يديعوت أحرنوت "الإسرائيلي"، بأن القرار جاء وفقاً لاتفاق التطبيع الذي وقع بين "إسرائيل" والإمارات  في 15 سبتمبر 2020 في واشنطن».

وسبق أن  صادقت الحكومة الإماراتية على اتفاق التطبيع مع "إسرائيل" في 19 تشرين الأول، 2020، وذلك بعد مصادقة "إسرائيل" بالإجماع على الاتفاق معها.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن «"الحكومة الإسرائيلية" صادقت اليوم الأحد على تحويل اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، للتصويت عليه في الكنيست».ونقل الإعلام الإسرائيلي عن وزير الخارجية غابي أشكينازي، قوله في جلسة الحكومة، إن «إسرائيل ستفتح مكتب علاقات دبلوماسية لها في الرباط، وقررت تعيين قائم بالأعمال حتى تحل مشاكل التعيينات»، بحسب أشكينازي.

وفي العاشر من كانون الأول 2020 أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن المغرب و"إسرائيل" توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، فيما قال الديوان الملكي المغربي إن «الولايات المتحدة ستفتح قنصلية في الصحراء الغربية في إطار الاتفاق مع "إسرائيل"»، حيث جاء الاتفاق مقابل اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.