الإمارات «تطرد» إيطاليا من قاعدة جوية

كشف عضو لجنة الدفاع البرلمانية في إيطاليا، ماتيو بيريجو دي كريمناغو، في حديث لموقع «Defense News»، أن الإمارات منحت إيطاليا مهلة حتى 2 تموز المقبل، كي تغادر قواتها قاعدة المنهاد الجوية.



وقال قائد القوات الجوية الإيطالية السابق، الجنرال ليوناردو تريكاريكو، للموقع، إن آخر طائرة إيطالية غادرت القاعدة الخميس الماضي.



ويأتي طلب الإمارات من إيطاليا الانسحاب من قاعدة المنهاد في سياق الرّد على قرار إيطاليا حظر توريد الأسلحة إلى الإمارات، ربطاً بحرب اليمن.



والمنهاد هي قاعدة جوية إماراتية في دبي، تستضيف طائرات من دول مختلفة. وتُعدّ قاعدة مهمة لإيطاليا، إذ كانت تستخدمها في مهماتها في العراق وأفغانستان والقرن الأفريقي والمحيط الهندي.