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الإعلان عن إغلاق الموانئ بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر

أعلنت المديرية العامة للموانئ إغلاق جميع الموانئ في البلاد بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

وقالت المديرية في بيان عبر صفحتها في الفيسبوك إنه تم إغلاق الموانئ التجارية في (اللاذقية، وطرطوس، وأرواد، ومصب النفط في بانياس)، إضافة إلى جميع موانئ الصيد والنزهة بوجه الملاحة البحرية.

وعزت المديرية الأسباب إلى "سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وازدياد سرعة الرياح"


وقالت المديرية إن الإغلاق يبدأ من الساعة الواحدة من اليوم الأربعاء وحتى وحتى إشعار أخر.