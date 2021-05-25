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اعتداء سائق تكسي على امرأة في دمشق بعدما كاد يصدمها

تعرّضت “رانيا خرما”، للضرب والإهانة من قبل سائق تكسي لأنها صرخت عليه بعد أن كاد يصطدم بها وهي تنتظر السيرفيس مع صديقاتها في ساحة الشهبندر – دمشق الأثنين الماضي.

ونشرت “خرما” عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تفاصيل ما جرى معها، قائلة: “جاءت سيارة تكسي بسرعة مخيفة باتجاهي كادت أن تودي بحياتي وأنا انتظر الميكرو، وبالحرف الواحد نطقت شو أعمى مو شايف”.

وأركن السائق سيارته جانباً واتجه نحوها و أمسكها بقوة وضربها عدة ضربات على جسدها في كل الأماكن لتدافع عن نفسها وتضربه أيضاً، بحسب قولها، بحسب ما نقل تلفزيون “الخبر”.

وأشارت “خرما” إلى أن فتاتين قامتا بتصوير مقطع فيديو يوثق الاعتداء، حيث توجهت إلى الشرطة وتقدمت ببلاغٍ ضده، ثم ذهبت إلى المستشفى للحصول على تقرير طبي يوثق الحادثة، مصرّة على انتزاع حقها بالطرق القانونية حتى يكون المعتدي عبرة لغيره.