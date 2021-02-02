إيران تطلب وساطة أوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" الاتحاد الأوروبي إلى التوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.



وجاء في تصريحات أدلى بها ظريف لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أنه "يمكن أن تكون هناك آلية" إما لعودة "متزامنة" للبلدين إلى الاتفاق النووي، وإما "تنسيق ما يمكن القيام به".



واقترح ظريف أن يحدّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "التدابير التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة وتلك التي يجب أن تتخذها إيران".



ويرمي الاتفاق الذي أبرم في فيينا بين طهران والدول الكبرى "الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة" وبوساطة من الاتحاد الأوروبي إلى منع إيران من حيازة قنبلة ذرية، وفي المقابل، رفع المجتمع الدولي كل العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران.



لكنّ الرئيس الأمريكي السابق اعتبر أنّ الاتفاق غير كاف وقرر سحب بلاده من الاتفاق في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات على طهران ثم شددها.