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إعلام إسرائيلي: لا نية لدى واشنطن للرد عسكرياً على "الهجمات الإيرانية"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أنّ "مسؤولين إسرائيليين أرادوا التحدث مع رئيس "السي آي أي"، عن إيران خلال زيارته، لكنّه تحدث كثيراً عن الفلسطينيين وعن طرق لتعزيز السلطة الفلسطينية، كما عن عدم التخلي عن محاولة الاتفاق مع إيران". 

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّه في الموضوع الإيراني فهم الإسرائيليون من رئيس "السي آي أي" أنّ "الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن محاولة الوصول لاتفاق"، وأنّه "لا نية لديها للرد عسكرياً على الهجمات الإيرانية على السفن".

وعلى وقع المحادثات في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، تعيش "إسرائيل" قلقاً من عودة واشنطن للاتفاق الذي أبرم منتصف شهر تموز/يوليو العام 2015 قبل أن يعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه في 8 أيار/مايو 2018.

وفي وقت سابق، كان وزير خارجية حكومة الاحتلال، يائير لابيد،  قال إنّ "إسرائيل ستعمل كل ما في وسعها من أجل منع ايران من الحصول على أسلحة نووية"، بحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية.

كما أشار لابيد إلى "وجوب إعداد العدة لاحتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقَّع مع طهران"، في إشارة إلى المحادثات التي تجري في فيينا. 