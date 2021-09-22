إعفاء مديرعام السورية للتجارة من مهامه.. و تعيين مدير السورية للمخابز بديلا عنه

أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً بإلغاء تكليف أحمد خليل نجم بمهام مدير عام المؤسسة السورية للتجارة وتكليف زياد هزاع بديلاً عنه .



وشغل هزاع منصب المدير العام لـ"المؤسسة السورية للمخابز" منذ 5 تموز 2020. وقبلها منصب المدير العام لـ"الشركة العامة للمخابز الآلية" عام 2016، ورئيس لجنة المخابز الاحتياطية عام 2015، ومدير فرع "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في محافظة القنيطرة عام 2013، وقبلها في محافظة دمشق.



وكما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتكليف مؤيد عبد الحميد الرفاعي بوظيفة مدير عام المؤسسة السورية للمخابز بديلا عن زياد هزاع .



يذكر أن أحمد نجم كان مديرا للسورية للتجارة منذ 2019 وقبلها شغل عدة مناصب في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية مدير للمديرية ورئيس دائرة الشركات والسجل التجاري ورئيس دائرة الأسعار ورئيس دائرة التجارة الداخلية ورئيس شعبة التجارة الداخلية