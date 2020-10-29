إصدارات جديدة وتخفيضات بنسبة 50 بالمئة في معرض كتاب دار البلد بالسويداء

انطلق أمس معرض كتاب دار البلد في صالة مجلس مدينة السويداء .



وتضمن المعرض المستمر لمدة شهر نحو (3600) عنوان لاصدارات علمية وادبية وتاريخية ودراسات فلسفية ونقدية و مجموعات قصصية وتعليمية وترفيهية للأطفال .



وأوضح مدير دار البلد داود عزام لموقع بتوقيت دمشق، أن المعرض يضم إصدارات الدار وعدد من دور النشر المحلية والعربية واصدارات جديدة بتخفيضات تراوحت بين 20 و50 بالمئة لافتا إلى أن الهدف من المعرض توفير الكتاب بين أيدي أكبر عدد من القراء تماشيا مع ما تقوم به الدار من تخصيص مكتبة للاستعارة ضمن الصالة الثقافية التابعة لها لنشر الوعي والثقافة بين الناشئة بصورة أساسية وتعزيز ثقافة القراءة والعودة الى الكتاب .