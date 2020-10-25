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إخماد 6 حرائق حراجية وزراعية في محافظة طرطوس

تمكنت فرق الإطفاء في محافظة طرطوس من إخماد 6 حرائق يوم أمس، تنوعت بين حراجية وزراعية، فيما كانت نبهت مديرية الأرصاد الجوية بأن المنطقة ستشهد اليوم رياحاً شرقية جافة وحرارة مرتفعة تساهم في اندلاع النيران وانتشارها بسرعة، على غرار سلسلة الحرائق الضخمة التي اندلعت مؤخراً في كل من طرطوس واللاذقية وحمص.
وقال قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما: “تم إخماد 6 حرائق اندلعت في قرى السودا، اسقبولي، دوير رسلان، حصن سليمان، ضهر بحوي، بالإضافة إلى احتراق منزل وأشجار زيتون في حي الشيخ سعد بمدينة طرطوس”.

وأشار شما إلى أنه شاركت في عمليات إخماد الحرائق آليات وعناصر من فوج الإطفاء، الدفاع المدني، ومديرية الزراعة وشعب الحراج.

ولفت شما إلى أن فوج الإطفاء والدفاع المدني ودائرة حراج طرطوس تمكنوا من إخماد الحريق الذي نشب في وادي التلعة بصافيتا الحي الغربي واحتاج إطفاء الحريق 8 سيارات إطفاء نظراً لوعورة المنطقة وصعوبة التنقل فيها إضافة للجو الحار الذي ساهم بزيادة شدة الحريق.

وكانت الأرصاد الجوية توقعت أن يكون طقس اليوم الاحد جافاً مستقراً مع رياح شرقية، ونظراً للظروف الجوية السائدة، دعت مديرية الزراعة المزارعين إلى تنظيف الحقول من الأعشاب اليابسة وتجنب إشعال الحرائق في هذه الأوقات من السنة والاستفادة من هذه المخلفات كمادة عضوية وعدم حرقها وفي حال حدوث أي حريق يرجى الاتصال على الرقم المجاني 188 من أي رقم خليوي.