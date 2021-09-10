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إثيوبيا: انتصرنا في ملف «سد النهضة»... وهذا السبب!

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن إعادة ملف سد النهضة إلى «الاتحاد الإفريقي» تمثّل «انتصاراً دبلوماسياً كبيراً» لأديس أبابا.

وفي هذا السياق، أشار مفتي إلى أن «محاولات تدويل سد النهضة» كانت أبرز التحديات التي واجهت إثيوبيا خلال العام الحالي.

وعلى الجانب الأخر، أكّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الأميركية، حرص مصر على «تجنب صراع مسلح» حول سد النهضة.

وقال شكري في المقابلة التي نشرت، أول أمس، إن مصر ملتزمة بالمحادثات، وإنه بالنسبة إلى أي دولة «جميع الخيارات مفتوحة دائماً» في أزمة سد النهضة، لافتاً إلى أن مصر حريصة على تجنب «أي نوع من الصراع العسكري».

وتعتبر مصر والسودان السد تهديداً لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا ضرورياً للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.