آخر مستجدات كورونا حول العالم

سجلت الهند اليوم 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 9 ملايين و826 ألفاً و775 بينما ارتفع عدد الوفيات ارتفع إلى 142628 بعد تسجيل 442 وفاة جديدة.



إلى ذلك سجلت كوريا الجنوبية 950 إصابة جديدة بـ كورونا اليوم في أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الفيروس.



وبلغ عدد الوفيات وفق وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية 578 وفاة بعد تسجيل ست وفيات جديدة.



وفي نيوزيلندا سجلت السلطات الصحية إصابة جديدة اليوم ليبلغ إجمالي الإصابات 1736.



كما أحصت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً من الإصابات بفيروس كورونا بلغ نحو 235 ألف إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية وفق جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



وجاء في بيانات الجامعة وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.. أن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ نحو 2600 حالة.



وأصبحت البرازيل ثاني دولة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة تتجاوز حصيلة ضحايا كورونا فيها عتبة الـ 180 ألف وفاة بعد تسجيل قرابة 650 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البرازيلية قولها إنه تم رصد 646 حالة وفاة و53030 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 770 وفاة و53347 إصابة في اليوم السابق.



وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات بـ كورونا التي سجلت في البرازيل منذ بداية الجائحة ستة ملايين و834829 وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند منها 180411 حالة وفاة.



عربياً أعلنت وزارة الصحة السورية يوم أمس تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وهي أكبر حصيلة يومية منذ تسجيل أول إصابة مشيرة إلى شفاء 69 حالة ووفاة 15 من الإصابات المسجلة بالفيروس.



فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 23 وفاة و464 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصبح إجمالي عدد الإصابات هو 120611 حالة توفي منها 6877 وشفي 104499 حالة.



