آخر مستجدات كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت، عن تسجيل 45 إصابة جديدة وشفاء 48 حالة ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 6147 شفيت منها 2302 وتوفيت 313 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 93097 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 713، أما عدد المتعافين فقد بلغ 46602.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 105 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 1181 أما عدد المتعافين فقد بلغ 800.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 350 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5525، أما عدد المتعافين فقد بلغ 337 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 141 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 514، أما عدد المتعافين فقد بلغ 138 ألف.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 69 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات 1794 أما عدد المتعافين فقد بلغ 5032.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 62381، فيما بلغ عدد الوفيات 2036، أما عدد المتعافين 41783.



وسجل المغرب أكثر من 252 ألف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4197، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 206 ألف.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا مليون و75 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 40 ألف، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 128 آلاف.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 392 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 10803، أما عدد المتعافين فقد بلغ 336 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات مليون و33 إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 38 ألف و833.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 902 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 41 ألف.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 238 ألف بعد تسجيل أكثر من 1013 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 49 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 32 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.