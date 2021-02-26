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«روحاني» يطالب «بايدن» بالاعتراف بالفشل

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني عن الشرط لاستمرار الاتفاق النووي، وهو رفع واشنطن يدها عن الإرهاب الاقتصادي ضد شعب بلاده.

وعلق روحاني على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، بأنه «كان قراراً خاطئاً»، مطالباً الإدارة الأمريكية الجديدة بتصحيح هذا الخطأ.

وأشار إلى أن «إدارة بايدن تدرك فشل سياسة الضغوط القصوى فاشلة، وعليها الاعتراف بذلك».

وحول نشاطات إيران النووية، قال روحاني إن «أنشطتنا سلمية وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيد ذلك، وما زلنا ملتزمين بالاتفاق النووي وندافع عنه».

وأضاف أن «العلاقة مع الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة مهمة جداُ».

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقت مع إيران الأحد الماضي، على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر.

الوكالة اتهمت طهران بإنتاج 20% من اليورانيوم المخصب في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك انتهاكاً لاتفاق فيينا.

يذكر أن واشنطن كانت قد انسحبت في عام 2018، من الاتفاق النووي، وبعد ذلك شنت حملة لممارسة ضغوط اقتصادية على إيران من خلال تجديد العقوبات.

في عام 2019، أعلنت إيران عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية.