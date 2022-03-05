الرئيس الأوكراني يكشف عن مكان تواجده

نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقطع فيديو جديد يرد فيه على معلومات، قالت إنه فرّ إلى بولندا، ويقيم في السفارة الأمريكية هناك.

وأكد زيلينسكي خلال مقطع الفيديو أنه مازال متواجداً في أوكرانيا، قائلاً: "مازلت هنا حتى الآن في كييف، ومدير

مكتبي هنا، لم يغادر أحد إلى أي مكان".

وكان النائب في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا أكد في مقطع فيديو، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد عبر الحدود الأوكرانية البولندية يوم أمس، وهو في السفارة الأمريكية هناك.

واعتبر البرلماني الأوكراني أن زيلينسكي سيواصل من هناك عملية التخلص من الجيش الأوكراني والسكان المدنيين، وإصدار أوامر غير معقولة تودي اليوم بحياة الآلاف من البشر.

بالعودة للفيديو، الذي ظهر فيه زيلينسكي، فقد أكد أنه لا يفهم لماذا لم يتخذ حلفاؤه قراراً بإغلاق المجال الجوي الأوكراني، مبيناً أن قمة الناتو التي عُقدت الجمعة "ضعيفة ومشوشة".

وتساءل الرئيس الأوكراني عما كان يفكر فيه أعضاء الناتو خلال القمة: "كل من سيموت من هذا اليوم سيموت بسببك، وبسبب ضعفك"

وتؤكد روسيا أن عمليتها العسكرية في أوكرانيا لا تهدف إلى تقسيم البلاد، وإنما لتغيير السلطة الحاكمة فيها، والتي بحسب موسكو تحاول تهديد الأمن القومي الروسي عبر التحالف مع الغرب.

يذكر أن صحيفة "التايمز" البريطانية، قالت الجمعة، إن الرئيس زيلينسكي نجا من 3 محاولات اغتيال خلال الأسبوع الأول من الحرب المستعرة.