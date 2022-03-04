رئيس مجلس الدوما الروسي: زيلينسكي ترك أوكرانيا

قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، إنّ "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ترك أوكرانيا وانتقل إلى بولندا".

وأضاف فولودين على قناته في "تيلغرام": " غادر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي البلاد، وهو الآن في بولندا".

وتابع رئيس مجلس النواب الروسي: "زيلينسكي غادر أوكرانيا. وقال نواب البرلمان الأوكراني (رادا) إنهم لا يستطيعون الوصول إليه في لفيف"، مؤكداً أنه "الآن هو فى بولندا".

وكان فولودين، قد أعلن في 26 شباط/فبراير الماضي، نقلاً عن نواب في البرلمان الأوكراني، أنّ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر كييف إلى مدينة لفوف.

ومنذ أيام، أكّد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أنّ واشنطن لا تزال "قلقة" على سلامة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهي "في تواصل مستمر معه".

وكانت واشنطن أبدت، في الـ24 من الشهر الماضي، استعدادها مساعدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مغادرة كييف، "من أجل تجنّب وقوعه في الأسر، أو قتله على أيدي القوات الروسية".

وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، الشهر الماضي، بعد أن طلبت جمهوريتا دوينتسك ولوغانسك المساعدة على الدفاع عن نفسيهما في وجه الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.