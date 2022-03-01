المجلس الأوروبي: العقوبات ضد روسيا ستؤثر علينا أيضا ويجب أن نستعد لذلك

أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستؤثر على دول الاتحاد، مشيرا إلى أهمية الاستعداد لمواجهة هذا التأثير.

وقال ميشيل في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي: "تداعيات العقوبات ستؤثر بشكل كبير على روسيا. لقد حشدنا جهودنا لمنع استخدام احتياطات البنك المركزي الروسي. العقوبات ستؤثر علينا أيضا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

وأكد ميشيل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، مشيرا إلى أن الاتحاد سينظر بجدية في طلب انضمام أوكرانيا إليه.

ولفت رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الدول الغربية تعتزم تنظيم مؤتمر دولي لجمع التبرعات، من أجل تقديم الدعم لأوكرانيا.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة قد تناقش مع روسيا مسألة تخفيف العقوبات في حال اتخذت خطوات لخفض التصعيد في أوكرانيا.

هذا وتواصل القوات الروسية لليوم السادس، عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.

وشدد بوتين أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.