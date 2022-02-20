البيت الأبيض يزعم مجددا أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، ليل السبت/الأحد، إن الرئيس الأمريكي يطلع على تطورات الأوضاع حول الوضع في أوكرانيا بشكل منتظم.

وأضافت ساكي، أن بايدن سيناقش الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع مع مجلس الأمن القومي الأحد.

وزعم البيت الأبيض، أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت.

وفي وقت سابق من يوم السبت، اتهمت واشنطن القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية بالتقدم والاستعداد لشن هجوم.

وتتهم دول غربية وكييف روسيا بالتحضير "لغزو مزعوم" لأوكرانيا. ونفت موسكو هذه الاتهامات، مؤكدة مرارا أنها لا تهدد أحدا.



في الوقت نفسه، تعرب موسكو عن مخاوفها الشديدة من النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره تهديدا لأمنها القومي.

وأكدت روسيا أن مزاعم المخاوف المتزايدة من "غزو" أوكرانيا تستخدم كذريعة لتعزيز الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي شرقا في أوروبا.

وفقا لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فإن الاضطرابات المستمرة يتم الترويج لها بشكل متعمد من قبل الغرب للتغطية على تخريب كييف لاتفاقيات مينسك.

واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، إضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.