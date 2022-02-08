الرئيس الأوكراني: نتوقع عقد قمة مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا قريبا

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه يتوقع عقد قمة في إطار صيغة النورماندي مع قادة روسيا، فلاديمير بوتين، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، وألمانيا، أولاف شولتس، "في أقرب وقت".



وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون عقب لقاء بينهما في كييف الثلاثاء: "اليوم يطور بلدانا التعاون في جميع المجالات تقريبا، لكن ثمة أهمية خاصة لشراكتنا في مجال الأمن. تؤدي فرنسا دورا نشطا في إطار صيغة النورماندي. ونحن نثمن كثيرا الموقف الرسمي لباريس والجهود الشخصية لإيمانويل ماكرون التي ترمي إلى تحقيق السلام في أوكرانيا. إنه يفعل حقا الكثير من أجل ذلك".

وتابع زيلينسكي: "كانت عملية السلام من القضايا المحورية في محادثاتنا. ونحن نتوقع أن نتمكن في أقرب وقت، بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة باريس في ديسمبر 2019، من عقد جولة تالية من المفاوضات بين قادة رباعية النورماندي".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه يتوقع عقد اجتماع على مستوى مستشاري زعماء دول رباعية النورماندي خلال الأيام القريبة.

وتم إطلاق عمل صيغة النورماندي في يونيو 2014 بهدف تسوية النزاع المستمر في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا وتشمل الرباعية كلا من أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

المصدر: وكالات