رائد فضاء إماراتي يروج الاتفاقات ابراهيم

أهدى هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يزور المحطة الدولية، علماً إسرائيلياً للقائمين على الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو بدبي، وفق ما نقلت صحيفة إسرائيلية.

وقالت "يديعوت أحرنوت" إن المنصوري كان قد اصطحب هذا العلم معه في مهمته الفضائية الأولى والتي كانت قبل عام من "اتفاق إبراهيم" لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل بعد الأردن "1994" ومصر "1979"، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيراً المغرب.

وفي أيلول 2019 ،أصبح المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يقوم برحلة إلى الفضاء، وكان ضمن فريق مكوّن من ثلاثة أفراد انطلقوا على صاروخ "سويوز" من كازاخستان نحو محطة الفضاء الدولية.