بمشاركة سورية افتتاح كأس العرب في الدوحة

30-11-2021

بمشاركة سورية افتتاح كأس العرب في الدوحة

بمشاركة سورية .... افتتاح مبهر لكأس العرب في الدوحة

شهدت العاصمة القطرية “الدوحة” اليوم حفل افتتاح بطولة كأس العرب وذلك بعد غياب للبطولة لمدة 9 سنوات حيث كانت آخر بطولة في “السعودية” عام 2012.


وتخللل الافتتاح عزف وأداء النشيد الرسمي السوري خلال فقرة شارك بها ثلاث مغنيين عرب مع ظهور العلم السوري على أرضية الملعب كاملةً.

كما شارك الممثل السوري “فايز قزق” خلال الافتتاح بعرض تمثيلي بدور “جحا”، وذلك خلال الفقرات المخصصة لكل دولة من الدول المشاركة.

 المنتخب السوري سيستهل مبارياته في البطولة اليوم بمواجهته لمنتخب “الإمارات” على أرض ملعب “استاد 974 راس أبو عبود” عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت سورية.

يذكر أن حفل الافتتاح كان مبهراً وحظي بإشادات واسعة  على السوشيل ميديا .
 

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