وزير الخارجية اللبناني: الغرب يعرقل عودة المهجرين السوريين لوطنهم

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن الدول الغربية لا تؤيد عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم وتحاول عرقلتها.

وقال الوزير بو حبيب في محاضرة ألقاها اليوم في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية “إننا نواجه بعض الصعوبات من قبل الغرب لأنهم يقولون إنهم لا يريدون عودة هؤلاء اللاجئين إلى سورية لأسباب تتعلق بموقفهم من الحكومة السورية” موضحاً أن لبنان لا يتدخل في شؤون سورية الداخلية ويتعاون مع روسيا الاتحادية لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم.

وأشار بوحبيب إلى أن لبنان يعاني ضغوطاً اقتصادية واجتماعية بسبب استمرار مشكلة اللاجئين على أراضيه ويسعى لحل هذه المشكلة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جدد أمس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب الذي يزور موسكو التأكيد على أن بعض الدول تواصل عرقلة عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم رغم تهيئة الحكومة السورية الظروف المناسبة لهذه العودة.